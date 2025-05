Aggressione all’arbitro: giocatori da ogni tipo di campo per un anno

Bassa Romagna (Ravenna), 17 maggio 2025 – Un anno fuori da ogni campo, nazionale o internazionale, sia in veste di atleta sia in quella di spettatore. E’ quello che il Questore ha disposto per il ragazzo che il 27 aprile scorso ha aggredito l’arbitro durante una partita di terza categoria a Lugo.

Il provvedimento è stato adottato al termine dell’immediata istruttoria svolta dalla Divisione Anticrimine sulla base dei primi accertamenti investigativi forniti dalla Digos che, in stretto raccordo con la Sezione di Ravenna dell’Associazione Italiana Arbitri, settimanalmente vaglia gli episodi di attenzione.

Nella circostanza il giocatore della squadra di casa, già ammonito nel corso della partita per proteste, al termine della gara aveva seguito l’uscita dal campo dell’arbitro fino agli spogliatoi dove, dopo aver proferito ulteriori offese e minacce, aveva ricevuto una seconda ammonizione e conseguente espulsione.

In tale frangente il calciatore aveva aggredito il direttore di gara sferrandogli un violento schiaffo alla schiena, mentre questo era voltato, manifestando la volontà di proseguire l’azione violenta, tanto che erano dovuti intervenire alcuni compagni e dirigenti della società per trascinarlo a forza negli spogliatoi Una condotta, per la quale il calciatore era stato squalificato dal Giudice Sportivo per tredici gare effettive, è stata ritenuta estremamente pericolosa, oltre che intollerabile da parte di un atleta, rimarcandosi il grave e antisociale comportamento tenuto in ambiente sportivo frequentato anche da minori.