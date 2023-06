Ravenna, aggredita a forchettate: arrestato il marito

Ravenna, 21 giugno 2023 – Quando sabato notte la polizia è arrivata nel loro appartamento di Lido Adriano, ha trovato diversi oggetti in disordine; la donna inoltre presentava varie ferite sanguinanti tra cui una a un avambraccio presumibilmente inferta con un colpo di forchetta.

Mentre l’uomo appariva non lucido, presumibilmente ubriaco. Sulla base della successiva denuncia di lei, il marito - un ultra-trentenne di origine tunisina - è stato arrestato dalle Volanti per maltrattamenti in quasi flagranza di reato, come disposto dal pm di turno Marilù Gattelli.

Decisione convalidata nel primo pomeriggio di ieri dal giudice Andrea Galanti che ha pure deciso per l’indagato, difeso dall’avvocato Luca Donelli, l’immediato allontanamento dalla casa familiare; l’obbligo a rimanere ad almeno 500 metri di distanza dalla donna e a non cercare di comunicare con lei in alcun modo; e l’obbligo di andare ogni giorno a firmare dalla polizia giudiziaria.

Il gip ha tra le altre cose sottolineato che all’arrivo degli agenti, il tunisino si è lasciato andare a un’invettiva sul lassismo dei costumi occidentali i quali consentono alle donne di ’comandare’, diversamente da quanto evidentemente accade nel suo Paese d’origine.

L’allarme alla centrale operativa è arrivato attorno alle 23.30: al loro arrivo, i poliziotti hanno da subito sentito la donna che urlava invocando aiuto dal pianerottolo: “Lasciami stare, non ti avvicinare“, intimava al consorte.

Secondo quanto da lei stessa poi riferito a verbale, il marito è rincasato attorno alle 21 ubriaco: ormai una consuetudine a suo dire. Lei allora per evitare spiacevoli conseguenze, si è andata a chiudere in camera assieme alla bimba piccola: ma lui, per motivi legati a una non meglio precisata gelosia, ha cominciato a insultarla. Poi le ha sferrato uno schiaffo in faccia; quindi ha preso un quadro dalla parete e glielo ha lanciato contro. Non pago - prosegue l’accusa - ha afferrato un ombrello e con quello ha iniziato a colpire la donna alle gambe continuando al contempo a insultarla. All’improvviso è uscito dalla camera: ma solo per andarsi ad armare con una forchetta: e con quella, ha infilzato la compagna all’avambraccio destro (per lei prognosi iniziale di 10 giorni).

Dal racconto della donna, italiana, è emerso che i due sono sposati da qualche anno e che il rapporto aveva cominciato a guastarsi nell’estate 2021 quando lui aveva preso a lanciarle oggetti contro fino a simulare uno strangolamento con una cintura al collo. Lei aveva pure presentato querela, salvo poi ritirarla durante un riavvicinamento di coppia.

Tutto sembrava essere tornato alla normalità fino a un mese fa quando lui aveva attribuito a lei un normale controllo stradale a Lido: e credendo fosse stata la moglie a sollecitarlo, l’aveva chiamata poco dopo per dirle che, non appena a casa, gliela avrebbe fatta pagare.

Secondo il gip, sussiste pericolo di reiterazione del reato sia per i maltrattamenti che per le lesioni aggravate contestate all’uomo. Al momento lui - si legge nell’ordinanza - è incapace di dominare i propri impulsi, facile all’ira, manesco e dispotico, incline al bere e intento a reiterare azioni di sopraffazione di genere. Il tutto - ha scritto il gip - attingendo a serbatoi intrisi di convinzioni retrive. Da qui la necessità di una misura che ponga un primo argine al ripetersi di eventi analoghi contro la moglie.