Aggressione a Marina: difende un’amica, accoltellato a una gamba

Ravenna, 1 settembre 2025 – L’ultimo sabato di agosto chiude l’estate con due episodi di criminalità a Marina di Ravenna. I carabinieri sono stati chiamati a intervenire nel cuore della notte per una rapina e un accoltellamento.

Nei paraggi di viale delle Nazioni poco prima delle 4 della notte tra sabato e domenica un gruppetto di giovani ha aggredito 32enne ferendolo con un coltello.

Il ragazzo, un cittadino italiano residente a Lido Adriano era intervenuto a difesa di una sua amica quando qualcuno del gruppetto di nordafricani ha estratto l’arma e accoltellato il 32enne alla gamba. Il gruppo si è poi subito disperso mentre il giovane è stato portato in ospedale con un codice di lieve entità, la ferita riportata non è particolarmente grave. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di via Alberoni che procedono per lesioni aggravate e porto abusivo di coltello (il pm di turno è Lucrezia Ciriello).

Sempre i carabinieri sono intervenuti a Marina di Ravenna per una rapina. I militari del Nucleo Radiomobile hanno arrestato e portato in carcere un giovane e oggi comparirà davanti al giudice.