Lo circondano e aggrediscono, fuga dopo la rapina: arrestato un 23enne straniero

Marina di Ravenna, 1 settembre 2025 – Ha 23 anni il giovane straniero, presunto autore di una rapina nei confronti di un coetaneo, tratto in arresto la scorsa notte a Marina di Ravenna dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Ravenna.

Tutto ha avuto inizio intorno alle 4, quando al 112 è arrivata una chiamata che segnalava che alcuni giovani stavano rapinando un ragazzo. Nelle immediate vicinanze erano già presenti alcune pattuglie dell’Arma, impegnate in un ampio servizio di controllo del territorio predisposto nel fine settimana al fine di prevenire e reprimere fenomeni di criminalità diffusa soprattutto nei pressi dei locali frequentati dai giovani. I militari del Radiomobile hanno immediatamente raggiunto la vittima la quale, scalza e sanguinante, ha raccontato che, mentre assieme ad alcuni sui amici stava camminando lungo la passerella in legno che costeggia gli stabilimenti balneari, è stato accerchiato da un gruppetto di giovani stranieri i quali, con una scusa banale, lo hanno aggredito e picchiato, impossessandosi delle sue scarpe e del suo borsello, per poi darsi alla fuga.

Dopo aver raccolto tutte le informazioni possibili, i carabinieri si sono messi alla ricerca del gruppetto di rapinatori e, grazie anche all’indispensabile aiuto della vittima e dei suoi amici, ne hanno individuato e fermato uno nelle immediate vicinanze, con ancora indosso il borsello rubato. Il giovane straniero, già conosciuto dalle Forze dell’Ordine per i suoi trascorsi giudiziari, peraltro trovato anche in possesso di alcune dosi di hashish, è stato arrestato e accompagnato in carcere. È stato inoltre segnalato alla locale Prefettura quale assuntore di sostanze stupefacenti. Sono tuttora in corso indagini per cercare di identificare gli altri autori della rapina, anche con l’ausilio di testimonianze e la visualizzazione delle immagini dei vari circuiti di videosorveglianza.