Aggressione sulla strada Inseguito e speronato, gli mostra il fucile "Che faccio? Io sparo..."

A volte, si sa, basta una manovra sbagliata o un fraintendimento per scatenare episodi di aggressività al volante. Un fenomeno, quello delle liti stradali, ormai dilagante e talvolta all’origine di veri e propri drammi. Come quello che il 4 ottobre 2021 si sfiorò sulla via Sant’Alberto, dalla frazione omonima fino ai Tre ponti, quando il conducente di una Mondeo inseguì con insistenza quello di una Panda, speronandolo e tamponandolo persino in retromarcia, finendo per coinvolgere altri veicoli e paralizzare il traffico. All’inaudita aggressività del primo, il secondo avrebbe risposto mostrando il fucile con cui si stava recando a caccia. Da qui una serie di denunce incrociate. Ieri, davanti al giudice Natalia Finzi, l’inseguitore – un 44enne marocchino di Conventello-Grattacoppa – era chiamato a rispondere di violenza privata nei confronti di un 62enne ravennate, a sua volta querelato dall’altro per minacce. In base agli accertamenti della polizia, quel giorno il cacciatore, sulla Panda, sorpassato a velocità elevata, lampeggiando e gesticolando come per dirgli “vai piano“ aveva provocato la reazione del 44enne sulla Mondeo, che dopo averlo invitato a fermarsi aveva iniziato a inveire, prendendo a calci e pugni la vettura del rivale, dirigendosi verso di lui con un attrezzo.

Da qui era derivata una vera e propria caccia all’uomo, protrattasi per parecchi minuti, con un lungo inseguimento fatto di andature a zig zag, tamponamenti, speronamenti e urti, auto bloccate in mezzo alla strada e un altro veicolo colpito. Tanto che il cacciatore, dopo aver cercato l’aiuto al telefono di un conoscente, si era visto costretto a chiamare la polizia. Rispondendo alle domande del Pm Lucrezia Ciriello, la vittima dell’aggressione ha ricordato lo stato di turbamento e la grande paura di quei momenti. Parte civile con la tutela dell’avvocato Giovanni Foschini, la sua ricostruzione ha un po’ zoppicato nel rispondere alle domande dell’avvocato Massimo Martini, difensore dell’imputato marocchino. Il legale, facendo prevalere una ricostruzione tesa a evidenziare una reciprocità di atteggiamenti scorretti, non quindi a senso unico, ha evidenziato come inizialmente, alla polizia, il cacciatore avesse detto di essersi fermato volontariamente in una piazzola per cercare di chiarire, per poi omettere questo particolare nella querela, nella quale indicava di essere stato affiancato e successivamente aggredito. Alla domanda, “si è fermato volontariamente?“, ha risposto: “Parzialmente sì“. Lo stesso ha inoltre negato di avere mostrato con finalità intimidatore, durante le fasi dell’inseguimento, il fucile, cosa lamentata dall’inseguitore e confermata da una testimone la cui auto era rimasta coinvolta in uno dei tamponamenti. "Forse ho spostato il fucile, arrivatomi sul collo dopo gli urti ricevuti, mentre cercavo di risistemarlo nei sedili dietro", ha detto l’inseguito, al quale l’arma fu poi sequestrata in quanto durante un controllo gli fu trovato munizionamento superiore a quello denunciato. Al poliziotto col quale era al telefono, lo stesso avrebbe poi detto questa frase: “Che devo fare? Io sparo...“.

Lorenzo Priviato