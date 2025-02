Agguato a martellate e coltellate. Fu un regolamento di conti per l’incontro con una donna

Per fortuna in quel 14 marzo di tre anni fa a Marina di Ravenna non ci scappò il morto. Ma si era trattato di un agguato in piena regola a martellate e coltellate a una coppia di fidanzati nel cortile di casa. Sotto processo ci sono ora finite due vecchie conoscenze degli archivi delle forze dell’ordine. Ovvero un 44enne con precedenti penali e di polizia per droga, resistenza e porto abusivo di armi. E un 56enne che, tra le altre cose, nel 2014 finì in carcere nell’ambito di una indagine per associazione per delinquere finalizzata al traffico di droga e alla detenzione di armi sia da guerra che comuni. Secondo le indagini della squadra Mobile, erano stati proprio i due a intervenire nel cortile della coppia per regolare i conti in merito a frizioni sviluppatesi quel giorno stesso e scaturite da un incontro tra l’uomo aggredito e la sua ex, in quel momento compagna del 44enne.

Tutto si era verificato poco prima delle 21, orario di intervento di una Volante sul posto. Gli agenti erano arrivati grazie alle segnalazioni dei residenti per una furibonda lite. E avevano identificato la coppia: lui aveva ferite da arma da taglio e lei era insanguinata. Il sopralluogo aveva consentito di recuperare a terra varie armi sporche di sangue: una mazzetta da muratore, un grosso coltello da cucina, un bastone in legno e un posacenere in pietra spaccato in due. La Scientifica aveva provveduto e repertare tutto. I due aggrediti avevano a caldo raccontato agli inquirenti che a fine cena lei era scesa per buttare via la spazzatura: ma una volta giù, ecco che due uomini l’avevano presa a martellate in testa e sul corpo. Le sue grida avevano attirato l’attenzione del compagno il quale però, una volta sceso, era stato aggredito alle spalle con un primo fendente alla coscia mentre era riuscito a deviarne un secondo sferrato verso all’addome riportando tuttavia un ulteriore taglio a una mano. A quel punto gli aggressori erano scappati. In ospedale alla donna era stata assegnata una prognosi di almeno 10 giorni per trauma cranico. Mentre all’uomo era stata attribuita una prognosi iniziale di 25 giorni: era stato ricoverato per le necessarie suture ma nel pomeriggio del 16 marzo aveva manifestato la volontà di andarsene senza ulteriori cure. Sul fronte della indagini, la polizia, coordinata dal pm Marilù Gattelli, era subito arrivata nell’abitazione dell’ex compagna dell’aggredito trovandovi anche i due ora imputati: sui loro indumenti erano ancora visibili tracce di sangue. Gli accertamenti della sezione Antidroga, avevano permesso di inquadrare ulteriori elementi. In particolare l’uomo aveva raccontato che dopo le dimissioni dall’ospedale, si era fermato in farmacia: e lì di fronte aveva incrociato il 56enne il quale lo avrebbe così minacciato: “Non sai chi sono io”.

Ed eccoci arrivati a quello che – sempre secondo l’accusa – potrebbe avere fatto da motore al regolamento di conti. Nel contesto di una separazione dalla ex, sull’uomo poi aggredito, era stato aperto un fascicolo per maltrattamenti aggravati ed era stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento. La mattina del 14 marzo 2022 nei pressi dell’ospedale aveva incontrato la ex la quale si era resa disponibile a restituirgli alcuni effetti personali. A un possibile tentativo di abbraccio di lei, aveva assistito il nuovo compagno di lei, il 44enne. E nel successivo tentativo di recuperare le cose, la lite aveva coinvolto anche il 56enne il quale era stato sentito dai carabinieri intervenuti sul posto, pronunciare questa frase: “Io a quello lo ammazzo dopo che ha toccato me”. Ma per fortuna quel giorno di tre anni fa a Marina non ci scappò nessun morto.

a.col.