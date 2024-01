Agguato ad Arena: "Niente aggravante mafiosa"

Circa l’aggravante dell’agevolazione mafiosa, "non è stato chiarito in cosa è consistita e a favore di quale consorteria". Sul tentato omicidio - e a cascata pure sull’uso della pistola -, si tratta solo di accuse indiziarie "in mancanza di informazioni sugli sviluppi dei rapporti tra le partii" dal 2007, momento dell’incontro in Sicilia, al 2009, anno dell’agguato a Faenza.

Sono in sintesi le motivazioni della sentenza con la quale la Cassazione il 23 giugno scorso aveva annullato per la sua quasì totalità la sentenza d’appello per il tentato omicidio dell’imprenditore faentino Salvatore Arena (parte civile con l’avvocato Nicola Montefiori). Tutto si era verificato la mattina dell’8 luglio 2009 in via Caldesi: Arena, all’epoca 45enne, era uscito di casa per gettare via la spazzatura prima di andare al lavoro quando fu affrontato da un sicario a volto coperto il quale gli sparò ben cinque colpi di pistola calibro 7.65: due andarono a segno gambizzandolo prima che riuscisse a fare le scale per rifugiarsi in casa. Ma qualcosa aveva disorientato il killer che aveva di fatto mancato il suo bersaglio.

Per l’accaduto, i giudici di appello avevano confermato la condanna a 20 anni di carcere a testa per tre siciliani: Salvatore Randone, imprenditore 67enne

residente a Dozza Imolese, Antonino Rivilli detto Grilletto d’oro,

51 anni, ritenuto l’esecutore materiale, e Antonio Nicotra, 71 anni, catanese di Misterbianco che tirava i fili dalla Sicilia. Tutti

sempre rimasti a piede libero. Rischiavano insomma di finire dritti dritti in carcere qualora gli Ermellini avessero confermato l’intero dispositivo. E invece i giudici romani avevano accolto parte dei ricorso delle difese (avvocati Carlo Benini, Renato Conte, Carmelo Peluso e Francesco Antille).

Le motivazioni della sentenza rischiano naturalmente di riverberarsi anche sul processo, da poco in corso, sul cosiddetto quarto uomo: si tratta di un cugino della vittima, il 50enne Antonino Timpanaro, inizialmente lasciato fuori dal procedimento (avvocati Lorenzo Valgimigli e Alice Rodinini).

La Cassazione ha del resto fatta salva solo la tentata estorsione per la quale la prova "discende essenzialmente dalla registrazione fatta dal fratello della persona offesa" il quale nel febbraio 2007 in Sicilia "era intervenuto in un bar" dove stavano parlando alcuni degli imputati. Ebbene: "La lettura di tale conversazione è stata ritenuta in entrambe le sentenza di natura schiettamente estorsiva". E le "censure mosse a tale ricostruzione della difese, sono state efficacemente confutate" fino in appello. Secondo quanto ricostruito dalla Dda di Bologna, tutto si era innescato perché Arena, imprenditore nel settore della carpenteria, aveva ricevuto lavori in appalto dalla ditta Marocchi srl di Imola a parziale scapito della ditta del Randone, la Mediterranea Impianti srl. Per tutto il resto però, tutto da rifare.

Andrea Colombari