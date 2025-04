Agguato alla stazione. Due diciassettenni pestati. La Polfer denuncia 4 ragazzi

La Polfer ha identificato e denunciato a piede libero quattro ragazzi sospettati di avere aggredito e picchiato nel pomeriggio del 14 aprile scorso, un lunedì, due 17enni all’interno della stazione ferroviaria. Si tratta di tre minorenni, tutti residenti a Ravenna anche se di origine straniera e di età comprese tra i 15 e i 17 anni. E di un 18enne italiano sempre residente a Ravenna.

Sono tutti già noti alle forze dell’ordine per episodi analoghi. Si procede per lesioni aggravate: per i primi tre, la competenza è della procura dei minorenni di Bologna. Per l’ultimo la competenza è della procura ordinaria di Ravenna.

Secondo le verifiche dei poliziotti, i due 17enni erano stati presi di mira, per futili motivi, da un gruppo di coetanei. Forse alla base di tutto, un apprezzamento a una ragazza. In ogni modo, dopo essere stati circondati, erano stati colpiti più volte con calci e pugni. Le loro urla avevano richiamato l’attenzione degli agenti della Polfer i quali, anche grazie all’ausilio dei colleghi delle Volanti, avevano prestato le prime cure e raccolto le prime testimonianze rivelatesi in seguito molto utili.

Dopo l’intervento degli operatori del 118, la Polfer, grazie alle immagini a circuito chiuso dei sistemi di videosorveglianza presenti in area stazione, aveva in breve ricostruito i fatti: dalle verifiche, secondo gli inquirenti è emersa la condotta organizzata dal gruppo di presunti aggressori: dopo essersi scambiati cenni di intesa tra loro, si erano scagliati contro i due ragazzi cagionando lesioni per prognosi di cinque e trenta giorni.

Le ultime denunce per un episodio cruento verificatosi in zona stazione ferroviaria (in quel caso si era trattato di una rissa) risalgono al pomeriggio del 24 gennaio scorso. Nell’occasione la polizia locale aveva verbalizzato tre cittadini di origine magrebina. L’allarme era scattato attorno alla 15.45 quando in viale Farini alcuni residenti avevano richiamato l’attenzione di una pattuglia di passaggio. Tutto a causa di tre uomini che si stavano picchiando all’altezza circa della sede della Confcommercio. Gli agenti erano allora subito intervenuti per riportare la calma tra i contendenti. Grazie anche a ciò, per fortuna la rissa si era risolta in una spallata inferta all’altezza del torace a uno dei tre e a un paio di pugni in faccia: nessuno aveva riportato lesioni.