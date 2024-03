Agguato in piallassa. Rubò la pistola per sparare, assolto

Per gli spari contro quell’uomo che aveva inquadrato come suo pontenziale rivale in amore, è già stato condannato a sei anni e si trova in detenzione domiciliare. Per il furto aggravato della pistola - di proprietà di un poliziotto e risultata sottratta da un armadio blindato - con cui il 20 luglio 2021 aveva fatto fuoco, il 42enne Carmine De Santis, originario di Taranto e domiciliato a Ravenna, giovedì scorso ha incassato dal giudice Cristiano Coiro un non doversi procedere, così come chiesto dal suo avvocato Francesco Furnari e contro il parere negativo della procura.

In sintesi il legale aveva sollevato una questione tecnica legata alla contestata aggravante: l’avere sottratto l’arma con abuso di ospitalità (è il compagno di una familiare del poliziotto derubato). E, in subordine, alla mancanza di formale querela.

Per eliminare l’uomo che pensava essere suo rivale, aveva scelto le prime ore del pomeriggio, lo aveva raggiunto al suo capanno da pesca nella piallassa Piomboni e aveva esploso verso di lui una serie di colpi di pistola, non andati a segno: la vittima designata era riuscita a rinchiudersi nel capanno e lì attendere, rannicchiata, che quella pioggia di piombo finisse. Un tentato omicidio insomma.

Secondo le indagini della squadra Mobile, il 42enne quella notte si era incendiato dopo che la moglie aveva inviato un messaggio ("sei sveglio?") a un altro uomo, identificato nel capannista appunto, il quale quel giorno si trovava in giardino. Il 42enne aveva esploso cinque, forse sei colpi in rapida successione. I primi quando la designata vittima era fuori. E poi gli altri quando era entrata dentro per ripararsi e l’aggressore di conseguenza aveva sfondato una finestra per prendere meglio la mira. Le Volanti avevano setacciato l’area ma il sospettato era già riuscito a scappare, probabilmente anche tuffandosi in acqua. Poi, verso le 17, a chiamare era stato il proprietario di un capanno a breve distanza: entrando nella struttura, aveva trovato uno sconosciuto in mutande il quale, a richiesta di spiegazioni, aveva reagito aggredendolo e scappando. Fine della fuga.

A questo punto si giunge alla pistola utilizzata per l’agguato, una Beretta 6.35 custodita meticolosamente all’interno di un armadio blindato. Per riuscire a stringerla tra le mani - prosegue l’accusa - il 42enne aveva aperto una varco nell’intercapedine muraria usando un martello pneumatico. Quindi aveva disarticolato le ante dell’armadio ed era riuscito a raggiungere la Beretta la quale, per fortuna, alla fine non aveva fatto centro.