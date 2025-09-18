Brutale agguato con spari sull’Adriatica, l’imputato chiede di patteggiare a 5 anni

Ravenna, 18 settembre 2025 – Udienza rinviata a novembre: si attende il risarcimento alla vittima e la decisione sulla coimputata. Si è aperta davanti al giudice dell’udienza preliminare la fase cruciale del procedimento per il tentato omicidio della prostituta bulgara di 29 anni, aggredita a colpi di pistola il 19 maggio 2024 lungo la statale Adriatica, nei pressi di Fosso Ghiaia. L’imputato, un connazionale di 33 anni domiciliato a Viserba, assistito dall’avvocato Riccardo Luzi, ha manifestato la volontà di patteggiare una pena di cinque anni.

Il giudice ha però aggiornato l’udienza a metà novembre, quando si dovrà verificare se l’uomo abbia davvero risarcito la vittima, costituita parte civile con l’avvocato Lorenzo Manfroni. Nella stessa data sarà inoltre definita la posizione della moglie del 33enne, imputata a sua volta per favoreggiamento.

Il brutale agguato

Un rinvio che lascia sospesa una vicenda segnata dalla brutalità dell’agguato: quella sera di maggio, la giovane si trovava sulla piazzola in attesa di clienti quando l’uomo aprì il fuoco sei volte da pochi metri. “Perché mi stai sparando?”, gridò lei, mentre cercava riparo correndo verso la strada. L’aggressore la inseguì, continuando a premere il grilletto, fino a quando non rimase senza munizioni: “Sono finiti i colpi!”, urlò in bulgaro prima di fuggire a bordo della Bmw con la quale era arrivato.

La vitt i ma, colpita al torace e alle braccia e con una frattura esposta a un omero, riuscì a sopravvivere. Secondo l’accusa, coordinata dal pm Francesca Bugané Pedretti, il 33enne avrebbe agito per vendetta, mirando in realtà ad altre due donne che avevano interrotto i rapporti di sfruttamento con lui. Non trovandole, se l’era presa con la 29enne, loro amica e coinquilina.

Dopo un iniziale tentativo di fuga all’estero, l’uomo si era costituito su consiglio del legale. In carcere per alcuni mesi, dallo scorso dicembre si trova ai domiciliari, segue un programma di recupero al Sert e ha iniziato a lavorare presso un’impresa locale. Proprio il percorso intrapreso, unito all’impegno a risarcire la vittima, ha spinto la difesa a proporre il patteggiamento.

La posizione della moglie dell’imputato

Resta da chiarire anche la posizione della moglie dell’imputato, coinvolta nell’inchiesta per aver, secondo l’accusa, fornito copertura al marito dopo l’attentato. Un capitolo che si intreccia con le prime dichiarazioni della vittima, la quale in quella notte drammatica riferì di aver sentito una voce femminile incitarlo dall’abitacolo: “Vai, vai, finiscila!”.

Il procedimento, che poteva trasformarsi in un caso di omicidio, approderà a un momento decisivo nel prossimo novembre.