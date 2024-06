"Agire contro l’emergenza abitativa"

La lista civica ’Noi con Enrico Randi’ non si ferma, spronata dal consenso degli oltre 600 cittadini che l’hanno votata alle ultime amministrative. "Questo ci spinge a proseguire nella nostra opera. È la responsabilità che ci guida" sottolinea Enrico Randi, che si dice pronto a dare battaglia sul fronte dell’emergenza abitativa. "È uno dei temi caldi, per molti cittadini di Lugo e delle frazioni – esordisce –. L’emergenza abitativa colpisce ormai anche i cittadini più abbienti. Una delle possibili soluzioni consiste nello sbloccare il potenziale di molti palazzi in centro, che da un lato sono disabitati, e dall’altro lato nessuno vuole acquistare e sistemare".

Secondo Randi "i problemi principali sono due. Il primo è l’esistenza di vincoli storico-architettonici ingiustificati, e questo scoraggia un’eventuale ristrutturazione. Il secondo – aggiunge – è la mancanza di collaborazione dell’amministrazione comunale, che tende a bocciare i progetti, ritardando le tempistiche e facendo fuggire gli investitori. Auspichiamo che la nuova amministrazione si occupi di questo problema, favorendo un recupero e ponendo la basi, quindi, per combattere l’emergenza".

Monia Savioli