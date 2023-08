"Agire subito per prevenire nuove alluvioni"

"L’autunno è alle porte, bisogna agire in fretta e bene". Silvano Verlicchi, consigliere del gruppo civico lughese ‘Per la buona politica’ esorta ad accelerare gli interventi di ripristino dopo l’alluvione del maggio scorso. "Ciò che è accaduto in Romagna ha messo a dura prova la fragilità del territorio, l’impreparazione e l’inadeguatezza del ‘sistema’ locale a fronteggiare e a gestire la complessità di una emergenza acuta – riflette Verlicchi che riporta l’attenzione sulla necessità di investire sulla prevenzione –. Il non aver puntato per tempo, da parte degli Enti preposti e legittimati a intervenire, a fare investimenti sulla prevenzione per mettere in sicurezza il territorio in relazione ai cambiamenti climatici, è stata una grossa mancanza, frutto di una politica ben poco lungimirante".

L’appello di Verlicchi non fa distinzioni politiche, è rivolto a tutti: "Non sarà mai abbastanza quello che si farà per prevenire e per aumentare l’informazione e il coinvolgimento dei cittadini-contribuenti – afferma –. In primo luogo occorre che tutte le Istituzioni pubbliche, a partire dal Governo centrale sino al più piccolo dei Comuni e gli Enti tecnici preposti, agiscano di concerto e soprattutto in fretta. Perché ciò che si sta vivendo ancora oggi sul nostro territorio, anche alla luce del devastante tornado di un mese fa, temiamo possa ripetersi". Servono naturalmente fondi, il tema ’caldo’ che agita la politica ed è stato al centro di botta e risposta fra enti locali e governo. "Per fronteggiare questa emergenza servono molti soldi che il governo dovrà stanziare e assegnare compiutamente in fretta, soprattutto per riparare i danni al patrimonio pubblico e privato, ristorare famiglie e imprese, per finanziare progetti in opere pubbliche da realizzare in tempi brevi. Per la Buona Politica – continua – ha chiesto da tempo interventi urgenti a livello locale su cui gli Enti preposti ad assumere decisioni si auspica intervengano senza ulteriori indugi. Le cose da fare sono molte, vanno fatte perché l’autunno è alle porte e ciò che, nostro malgrado abbiamo vissuto, non si deve ripetere".

I punti sui quali la lista civica lughese ‘Per la buona politica’ chiede un intervento immediato sono principalmente cinque. Un primo punto prevede la manutenzione sulla rete scolante secondaria e l’ottenimento dei finanziamenti per la realizzazione dei progetti relativi al canale di bonifica Destra di Reno. Seguono la realizzazione delle vasche di laminazione, di contenimento e conservazione previste nel piano degli investimenti di Lugo, la pulizia delle caditoie da effettuare con maggior frequenza e l’aggiornamento del Piano di Emergenza assieme alla sua diffusione capillare, fino all’assunzione di figure professionali specifiche da dedicare ai settori per la tutela e la salvaguardia del territorio.

Monia Savioli