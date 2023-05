Agli operatori dei rifiuti chiediamo più accortezza

Certamente questo caso presenta elementi di particolare rilievo, tuttavia merita di essere risolto utilizzando il semplice buon senso. L’ottantenne (vive sola) in relazione all’impegno profuso nella selezione e separazione precisa dei rifiuti urbani, consegna i contenitori negli appositi spazi dedicati alla raccolta. Il giorno seguente il conferimento, ritira il contenitore vuoto per la consueta attività di differenziazione dei materiali, ma ha notato che quasi sempre gli appositi bidoni vuoti sono lasciati con il coperchio aperto dagli operatori del servizio.

Questo apparente piccolo dettaglio provoca, in caso di pioggia, l’accumulo di acqua con tutti i disagi conseguenti. Non mi pare esista una giustificazione logica e razionale per un comportamento simile se non spiegabile nel semplice fatto di distrazione o di velocizzazione del servizio da parte del personale addetto. Personale, in ogni modo, che utilizzando il minimo impegno limitato a qualche attimo in più potrebbe lasciare i contenitori chiusi così come sono stati presentati dall’utente evitando qualsiasi disguido. Chiaramente nella vita quotidiana esistono problemi di maggiore interesse e sicuramente ben più importanti rispetto alla segnalazione dell’ottantenne, tuttavia anche la sollecitazione di una cittadina mi pare meritino la dovuta considerazione.

Gianfranco Spadoni