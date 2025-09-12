Agnes, il progetto in naftalina : "Siamo drammaticamente fermi. E per un tempo indefinito"

Il progetto Agnes resta strategico per l’Italia e per l’approvvigionamento energetico ma, ad oggi, non vede una data di avvio. Perché il governo, per bocca del ministro Pichetto Fratin, ha confermato di non voler fare le aste e, anzi, di chiedere a Bruxelles la possibilità di rivedere la legge italiana, appena approvata e mai sperimentata. Il tutto perché le tariffe ipotizzate ’spiazzerebbero’ l’eolico galleggiante, più costoso di quello fisso, ma molto ben rappresentato da progetti nel Sud Italia. E Alberto Bernabini, amministratore delegato di Agnes, che ha in progetto il più grande impianto eolico italiano fisso in mare al largo della costa ravennate, è preoccupato. "Potremmo partire con i lavori e invece siamo fermi, per un tempo che ancora non è possibile definire". Quando il progetto sarà finito potrà fornire energia a 500.000 famiglie e prevede un investimento complessivo nell’ordine dei 2 miliardi di euro, per installare nell’offshore ravennate due parchi eolici (denominati Romagna 1 e Romagna 2), posizionati a oltre 12 miglia dalla costa, per 600 Mw complessivi, a cui si aggiungeranno 100 Mw di solare galleggiante.

Bernabini, come si esce da questa impasse?

"Intanto bisogna spiegare come si è entrati in questa situazione. Le produzioni energetiche vanno incentivate e con il sistema delle tariffe e delle aste il governo aiuta i produttori a stabilizzare i prezzi per i ridurre i rischi. Attualmente abbiamo una tariffa unica e vince le aste chi più la riduce, producendo energia al prezzo più basso, indipendentemente da come vengono sorrette le turbine in mare. Ora si ritengono penalizzati gli impianti al Sud Italia dove produrre energia con il galleggiante è più costoso. Da qui l’idea della doppia tariffa, una per i galleggianti del Sud e una per gli impianti fissi al Nord. Ma per fare tutto questo occorre modificare una legge, che è stata approvata solo un anno fa e non è mai stata sperimentata. Lo si può fare solo passando da Bruxelles con tempi molto lunghi, di mesi. Va detto che la differenza di costi in Italia è in realtà piccola perché il Nord è meno ventoso del Sud. A mio avviso è una modifica non necessaria".

Con quali conseguenze per Agnes?

"Che noi siamo fermi, drammaticamente fermi. Agnes è un Hub energetico unico nel panorama europeo, coniuga nello stesso progetto eolico offshore a fondazioni fisse (il più grande nel Mediterraneo, tra i primi in Europa), solare galleggiante (il più grande al mondo), produzione industriale di idrogeno verde, sistema di storage in area portuale e siamo in stallo".

Come se ne esce?

"Cercando di convincere il Governo ad andare avanti con le aste, ma dall’altra parte condividiamo le richieste di un aumento della tariffa di partenza che è bassa perché fissata prima della guerra e del conseguente aumento delle materie prime. Rimandare la partenza di Agnes tuttavia comporta gravi conseguenze per tutto il Paese che non investe in vera innovazione da almeno 50 anni con risultati sui settori industriali e occupazionali a noi noti. Oggi l’Italia è l’unica grande nazione europea totalmente priva di rinnovabili offshore".

Con grave danno anche per la politica energetica regionale…

"Certamente. Per la Regione Emilia-Romagna, a cui viene chiesto di realizzare 6,3GW di rinnovabili al 2030, restare priva di Agnes significa perdere oltre 1,5 TWh di energia verde ogni anno, ed essere costretta a riempire le pianure di impianti fotovoltaici e le colline di pale eoliche".

Che realizzare è sempre più difficile vista la contrarietà delle comunità locali…

"Il problema sta nel fatto che le pale eoliche per essere più efficienti devono diventare sempre più grandi e impattanti. Non c’è alternativa a quella di andare in mare e al largo, lontano dalla costa. Il nostro progetto in questo senso è perfetto".

Gli investitori continuano a crederci?

"Assolutamente sì, tanti investitori credono nel progetto Agnes, considerato uno dei più innovativi. Non ci sono perplessità, c’è, magari, stupore su come l’Italia tratta questo progetto che ha rilievo europeo perché con la sua produzione di idrogeno verde lo rende strategico anche nella nuova rete europea dell’idrogeno".

Che tempi vi servirebbero per realizzare il tutto?

"Agnes può essere costruito in tre anni perché non necessita di alcuna modifica al Porto di Ravenna o di una nuova connessione alla rete. Il nostro auspicio è che il governo comprenda, l’importanza strategica nazionale di questo progetto e decida di bandire le aste per eolico e fotovoltaico offshore al più presto con un semplice adeguamento della tariffa".