Agnes, il progetto rallenta: "Ma noi non molliamo"

Il progetto Agnes di eolico offshore al largo di Ravenna rallenta la sua corsa ma non si ferma. Parola di Alberto Bernabini, ceo di Agnes, la società che insieme a Sorgenia sta portando avanti l’iniziativa. "La scelta del ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di escludere dalle aste previste dal decreto FER 2 l’eolico offshore – spiega Bernabini – ci penalizza e lascia fuori dai bandi una tecnologia invece strategica per la transizione energetica. Ma non molliamo".

Ingegner Bernabini, che conseguenze derivano dalla decisione del ministero?

"Sicuramente altri ritardi. Abbiamo presentato il nostro progetto nel 2019, ottenendo la Via nel 2024 e ci stiamo preparando all’Autorizzazione Unica e ora speravamo nelle aste, in ritardo, ma vicine. Adesso i tempi si allungano ancora. E da tre concorrenti che siamo oggi potremmo rapidamente aumentare e tutto questo ci penalizza visto che siamo pronti da quasi un anno e attendevamo il decreto da 4 anni".

Che cosa va esattamente in asta?

"In asta vanno una quantità di Mw di eolico offshore da realizzare entro 60 mesi. La base d’asta è 185 euro a megawattora e vince chi ribassa di più. Si tratta di un incentivo che poi resta fisso per 25 anni con l’obiettivo di ridurre il rischio d’investimento. Non fare l’asta significa rischiare di non avere impianti di eolico offshore in Italia fino al 2030. Un ritardo gravissimo".

Mettendo a rischio l’investimento?

"Certamente è molto difficile mantenere impegnati a vuoto per lungo tempo gli investitori. Inoltre mantenere in Italia i nostri talenti è complicato se il progetto va in stallo; prima di cercare di riportarli in Italia sarebbe opportuno non farli scappare".

C’è la tentazione di lasciar perdere tutto?

"No. Agnes Romagna 1 e 2, con un piano da 75 aerogeneratori fissi sul fondale marittimo, 600 mw di potenza più 100 mw di fotovoltaico galleggiante per i fabbisogni di 900mila famiglie, è importante per Ravenna e l’Italia. Lo sappiamo e dobbiamo andare avanti".

E all’estero come vanno le cose?

"Abbiamo lavorato su eolici offshore in diversi Paesi stranieri, ad esempio in Francia davanti alle coste della Normandia, e le politiche statali sono più coerenti con gli obiettivi. In Italia di fatto l’eolico offshore non è ancora partito, se si eccettua un piccolo impianto da appena 30 megawatt a Taranto con un iter autorizzativo durato ben 14 anni. Ma gli impianti progettati in Italia valgono ben 84.000 megawatt, quindi gli investimenti delle imprese non mancano".

Giorgio Costa