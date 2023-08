Agosto 1975, piazza Kennedy ‘scoppia’ di auto

È la mattina del 26 agosto 1975, all’indomani nel nuovo assetto del traffico in centro storico a Ravenna, quando cioè venne estesa la zona blu (divieto di circolazione in molte strade se non con il permesso, dalle 7.30 alle 20.30): nel parcheggio di piazza Kennedy trovare un posto auto divenne impresa ardua. E questo in conseguenza del fatto che con la nuova zona blu era impossibile ai non residenti parcheggiare in piazza Garibaldi. Il nuovo piano del traffico, di cui il 25 agosto era entrata in vigore una prima parte, prevedeva poi altre fasi poste in esecuzione nel corso del ‘76.

A cura di Carlo Raggi