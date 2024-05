Agrario, nuovi laboratori di enologia: "Grande opportunità per i ragazzi"

Mattinata speciale ieri per la sede di via dell’Agricoltura dell’Istituto Morigia-Perdisa, il presidente del Rotary Club ha premiato i ragazzi vincitori del bando ’I cambiamenti climatici’ mentre il Consorzio Agrario ha consegnato una borsa di studio, intitolata ad un giovane lavoratore prematuramente scomparso, ad un meritevole studente del quinto anno. Dulcis in fundo, "L’inaugurazione del laboratorio di enologia, nato grazie ai fondi del pnrr, e di quello di trasformazione dei prodotti, ottenuto grazie a fondi del Pon, che per noi sono motivo di orgoglio e offrono una grande opportunità per gli studenti" commenta Gennaro Zinno, dirigente scolastico.

Entrando nel laboratorio di enologia, l’insegnante tecnico pratico (itp) Alessandro Raffaelli ha esposto le tecnologie presenti: "Abbiamo macchinari piccoli ma all’avanguardia: sono provvisti di sistemi di monitoraggio da remoto per controllare ad esempio la temperatura e con la possibilità di programmare e gestire in automatico le fasi del processo: trattandosi di processi biologici vanno avanti 24 ore su 24. Tutto è predisposto per studiare la vinificazione effettuando prove pratiche e migliorando l’offerta formativa. Tutti i dati sono registrati e possono essere elaborati e analizzati a scopo didattico. Per dare subito un posizionamento nella rete produttiva, fondamentale anche per offrire esperienze lavorative ai ragazzi, collaboriamo con la cooperativa Terre Cevico con cui abbiamo già fatto una prova di vinificazione".

Franco Donati, presidente della cooperativa, sottolinea: "Per entrare in produzione prima si sperimenta a piccola scala, questo laboratorio ci sarà molto d’aiuto in questo senso". Il professore Matteo Pulizzi mostra invece il laboratorio di trasformazione frutta e prodotti: "Qui facciamo confetture e succhi di frutta con processi specializzati per mantenere al meglio le proprietà organolettiche. Collaboriamo anche con Fruttagel dove alcuni ragazzi svolgono progetti di alternanza scuola-lavoro".

Valeria Bellante