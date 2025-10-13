Agricoltore muore in moto: "Addio ‘Bergher’, biker vero"

Ha destato grande cordoglio in tutto il Conselicese e non solo, la scomparsa di Andrea Berardi, agricoltore 54enne residente nella frazione di San Patrizio. Intorno alle 3 della notte tra venerdì e sabato l’uomo percorreva in sella a una moto di grossa cilindrata via del Manzone (strada che separa la Provinciale 13 ‘Bastia’ dalla Provinciale 50 ‘Canalazzo e Bagnarolo’) diretto verso casa quando, per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo del mezzo cadendo rovinosamente a terra e perdendo la vita praticamente sul colpo. Ad accorgersi dell’incidente e a richiedere l’intervento dei soccorsi è stata una pattuglia dei carabinieri della Stazione di Conselice, impegnata nella consueta attività di controllo del territorio. Il 54enne era riverso in un fossato, mentre la moto, dopo aver abbattuto la rete di recinzione di un terreno agricolo, era finita in un campo. La richiesta dei soccorsi è stata immediata. Sul posto, oltre ai mezzi del 118, si sono precipitati i vigili del fuoco del Distaccamento di Lugo oltre ai carabinieri della Stazione di Sant’Agata sul Santerno, competente per territorio. Purtroppo il personale sanitario non ha potuto far altro che constatare il decesso del 54enne. Troppo gravi, infatti, i traumi e le ferite riportate a seguito della paurosa caduta. Al momento non risulterebbe il coinvolgimento di altri mezzi, anche se saranno le indagini dei militari dell’Arma a chiarire l’esatta dinamica dell’incidente.

Le prime, seppur frammentarie, notizie hanno cominciato a diffondersi nella mattinata di sabato, destando incredulità e grandissima impressione. Andrea, che praticamente tutti chiamavano ‘Bergher’, era infatti molto conosciuto non solo a San Patrizio, ma anche in diverse altre località della provincia. "Una persona – dicono in tanti – stimata, ben voluta, gioviale e altruista. Era inoltre un gran lavoratore e nutriva una grandissima passione per le moto. La notizia della sua scomparsa ha sconvolto il nostro piccolo paese, dove più o meno tutti si conoscono".

Numerose le testimonianze di cordoglio e di affetto pervenute, sia direttamente che attraverso i social, alla moglie, alla figlia e alla mamma del 54enne. Come ad esempio quella, toccante, del Motoclub Winter Bikers Faenza sul proprio profilo Facebook: "Queste sono le notizie che non vorremmo mai dare (...) Ci ha lasciati Bergher, biker vero e anima dei Winterbikers. Un compagno di viaggio, un amico leale, uno spirito libero. Bergher non era solo un motociclista. Era un cuore grande sotto il giubbotto da moto. Un sorriso sincero dietro la visiera, una presenza che rendeva ogni uscita speciale. Con lui abbiamo condiviso curve, risate, pioggia, tramonti e sogni. E ora, anche il dolore di questo addio. Che la tua strada lassù sia infinita, che il tuo casco brilli sotto le stelle, e che il tuo motore non smetta mai di cantare. Ti porteremo con noi in ogni viaggio, in ogni sosta, in ogni pensiero. Buon viaggio, fratello. I Winterbikers non ti dimenticheranno mai".

Lu.Sca.