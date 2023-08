Agricoltore muore schiacciato dal trattore

"Sono uscito per annaffiare le piante e l’ho visto là, questo trattore ribaltato. Allora ho collegato: era il trattore di Alfredo. Mi sono precipitato lì, avrei voluto aiutarlo, ma mi sono accorto subito che probabilmente non c’era più niente da fare". Tragedia ieri nel tardo pomeriggio ad Albereto, nelle campagne faentine. Qui è morto Alfredo Patuelli, 69 anni, mentre faceva dei lavori nel suo campo. Quello che doveva essere un pomeriggio come tanti altri è purtroppo finito con l’arrivo dei medici dei 118, che altro non hanno potuto fare se non constatare il decesso dell’uomo.

Patuelli aveva i propri terreni ad Albereto, nelle campagne poco fuori dal paese, vicino all’argine del Montone. Per anni aveva anche vissuto qui, a stretto contatto col suo lavoro, poi si era trasferito a Reda, per trascorrere anni tranquilli assieme alla moglie. Dopo la pensione aveva venduto buona parte dei terreni e aveva tenuto per sé solo un piccolo appezzamento, per la passione che ancora sentiva per quel lavoro che aveva portato avanti per molti anni. E qui continuava a venire spessissimo, proprio come ieri pomeriggio, quando si è messo sul trattore per portare avanti alcuni lavori nel proprio terreno. Qualcosa però purtroppo è andato storto: forse il trattore ha agganciato qualcosa, o forse l’uomo ha sottovalutato il peso di un oggetto con il quale stava lavorando.

Di fatto, mentre si trovava su una rampa che conduce al rivale del fiume, il mezzo si è ribaltato, finendo ruote all’aria. E, purtroppo, nell’incidente il peso del trattore ha finito per schiacciare il corpo del 69enne a bordo, non lasciandogli scampo. Ad accorgersi per primo dell’accaduto è stato un amico, che vive proprio accanto al terreno in cui stava lavorando l’uomo: "Ho visto il trattore ribaltato e ho pensato: ’Ma è quello di Alfredo’ – è il racconto –. Mi sono precipitato sul rivale del fiume e l’ho trovato lì, era chiaro che non ci fosse più niente da fare. Ci sono rimasto molto male".

I vicini di casa hanno chiamato subito i soccorsi e sul posto sono arrivati il 118 con l’elimedica e l’ambulanza, i carabinieri e i vigili del fuoco.

Non c’era però più niente da fare, come già ipotizzato: ambulanza ed elimedica sono ripartite senza il paziente, che era già morto.

Alfredo Patuelli lascia la moglie Patrizia e i figli Erika e Nikolas.

Sara Servadei