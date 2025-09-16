Gli scontrini di una volta...

Ravenna
Agricoltore schiacciato dal trattore: Procura apre un fascicolo per omicidio colposo

16 set 2025
16 set 2025
LUIGI SCARDOVI
Cronaca
La decisione dopo la morte del 62enne Fabio Gonelli. Il mezzo è stato sequestrato. L'infortunio sul lavoro è accaduto vicino al fiume Lamone

Ravenna, 16 settembre 2025 - Un fascicolo per omicidio colposo, al momento contro ignoti, è stato aperto dalla Procura di Ravenna per la morte sul colpo di Fabio Gonelli, l'agricoltore 62enne che ieri intorno alle 17 ha perso la vita dopo essere stato travolto dal trattore che stava manovrando sul podere dei vicini, in via Galamina ad Errano di Faenza.

Il pm di turno Stefano Stargiotti ha disposto il sequestro del mezzo, di proprietà dei titolari del podere, in attesa di eseguire accertamenti. Si vuole anche capire a che titolo il 62enne stesse lavorando su quel terreno.

L'infortunio sul lavoro è accaduto vicino al fiume Lamone non distante dalla diga di Errano: non si esclude il cedimento di un argine. Il mezzo stava trainando un carro carico di frutta quando, ribaltandosi, è finito per metà sull’argine e per metà lungo il Lamone che scorre a lato delle strade di campagna della zona.

                                                                                                                                                                                                                                                                                             

© Riproduzione riservata