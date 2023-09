Agricoltura e clima che cambia. Il Pd organizza un incontro

Organizzato dal Partito Democratico di Fusignano, il centro culturale ‘Il Granaio’, situato al civico 16 di piazza Corelli, ospita questa sera alle 20.30 un dibattito sul tema ‘L’agricoltura nel cambiamento climatico’. Nel corso della serata si parlerà del futuro per l’agricoltura in questo nuovo contesto climatico, dell’acqua come risorsa necessaria per questo settore e dell’importanza imprescindibile per il mondo agricolo di difendersi da eventi climatici estremi.

Dopo l’introduzione della Segretaria Comunale del Partito, Mirta Battaglia, interverranno il sindaco di Fusignano Nicola Pasi, il meteorologo Ampro (Associazione meteo professionisti), Pierluigi Randi , il coordinatore territoriale di Legacoop Romagna, Mirco Bagnari, il presidente del Canale Emilia Romagnolo, Nicola Dalmonte, Paola Silvagni del Consorzio di Bonifica, il presidente della Cab Fusignano Mauro Parisi, il direttore della Cbar Ter.RA. Lino Bacchilega, il presidente della Cia Bassa Romagna Stefano Folli, il funzionario di Confagricoltura Angelo Formatti, e Assuero Zampini, direttore Coldiretti Ravenna. Conclusioni di Manuela Rontini, consigliera regionale all’assemblea dell’Emilia-Romagna.

lu.sca.