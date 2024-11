Agricoltura, ripresa post alluvione: "Gli ultimi anni sono stati difficili"

L’anno scorso è stato tremendo, ma il 2024 è in ripresa. È quanto si evince dai dati di Cia agricoltori riguardo il settore nella nostra provincia: se ne è parlato nei giorni scorsi nell’edizione di quest’anno di ’Annata agraria’, presentata nei giorni scorsi in un convegno. Partiamo da un po’ di numeri: in provincia di Ravenna le imprese agricole attive sono 6.021, il 18,3% del totale del Ravennate e l’11,9% delle imprese agricole di tutta la regione. Rispetto al 30 settembre 2023 c’è stato un calo del 2,9% (184 in meno), mentre in Emilia-Romagna la media è stata -2,4% e in tutta Italia -1,7%. Le imprese femminili sono 892 (-34, il 12,6% del totale delle imprese femminili e il 14,8% nel settore). Le imprese giovanili sono 215 (-4% nell’ultimo anno, 9 in meno), il 9,7% delle imprese giovanili totali e il 3,6% nel settore. Il settore, con 9.453 lavoratori, impiega il 5,6% degli occupati totali della provincia. Veniamo alle produzioni, che mostrano "un tendenziale recupero per quasi tutte le arboree", scrive Cia, anche se aggiunge che le stime "vanno lette tenendo presenti i difficili anni dal 2020 in poi".

Ecco i dati resi noti da Cia. Albicocche: la superficie coltivata è in diminuzione del 3% rispetto al 2023. La produzione è aumentata anche rispetto al 2022. Pesche e nettarine: per le prime gli ettari calano del 18%, per le seconde del 3%. Le migliori rese medie hanno fatto aumentare la produzione del 40% per le pesche e del 60% per le nettarine. Kiwi: il Ravennate, con 3.190 ettari coltivati, resta il centro della produzione. Che è tornata a crescere, ma il 2023 è stata la peggiore annata degli ultimi sette anni. Viti: oltre 16mila ettari coltivati, 605 in più rispetto al 2020. Le grandinate primaverili e l’alluvione di settembre hanno causato una perdita media tra il 10 e il 15%, ma i vitigni precoci hanno mostrato ottime rese e la produzione ha visto un +9% sul 2023. Olio: rese basse (-8/9%) per la piovosità autunnale, ma con una qualità molto alta. Cereali: c’è stata una ripresa produttiva quasi ai livelli pre-alluvione. Arranca solo l’orzo. Erba medica: le rese sono state basse per le condizioni meteo non favorevoli. Barbabietola da zucchero: la superficie è in aumento, con 880 ettari in totale. Rese produttive ai minimi storici (400 quintali per ettaro) per la pioggia primaverile.

Veniamo alla zootecnia: diminuiti tutti gli allevamenti. Bovini -7,8%, ovicaprini -14,5%, suini -20%. Infine gli agriturismi: le aziende sono calate del 9% rispetto al 2022, con 19 chiusure.