Agrintesa, crescono investimenti e patrimonio

"È un bilancio solido e in crescita quello presentato da Agrintesa", relativo dell’esercizio 2022-2023, approvato all’unanimità dalle assemblee separate dei soci, tenutesi in ottobre. Il bilancio consolidato di gruppo raggiunge un valore di 359 milioni di euro (+11% rispetto all’esercizio precedente), il valore della produzione di Agrintesa si attesta a 323 milioni e il patrimonio netto sfiora i 140 milioni con risultati positivi sia per il reparto ortofrutticolo che per quello vitivinicolo. "Risultati, quelli presentati dalla cooperativa ai propri soci – si legge nella nota –, superiori agli obiettivi fissati lo scorso anno e che mostrano una realtà dinamica e patrimonialmente solida, accompagnati da un’elevata generazione di cassa che impatta positivamente sulla posizione finanziaria netta di Agrintesa (inferiore agli 11 milioni al 30 aprile 2023). Un quadro positivo certificato anche dalla fiducia che la base sociale ha confermato alla cooperativa nel corso dell’esercizio 20222023 attraverso un apporto finanziario diretto che supera i 28 milioni di euro". Continua la nota: "Tornano a crescere anche gli investimenti che superano i 15 milioni, dopo la prevedibile contrazione registrata nel biennio precedente e legata alla riduzione dei volumi conferiti dai soci colpiti da avversità climatiche senza precedenti. Diversi gli ambiti a cui sono state destinate risorse: agli interventi per il mantenimento dell’efficienza nei processi produttivi e per il potenziamento degli impianti di lavorazione, dei magazzini e delle cantine, si sono affiancati due grandi progetti di sviluppo legati a energie rinnovabili e innovazione tecnologica. Quest’ultimo ha visto un’importante operazione sul fronte della sicurezza informatica". Sul fronte energetico l’esercizio 20222023 ha visto "l’importante implementazione degli impianti fotovoltaici sugli stabilimenti della coop". Sono oltre 200 i dipendenti a tempo indeterminato di Agrintesa a cui si sommano oltre 2000 dipendenti avventizi impegnati nelle attività di ritiro, selezione, stoccaggio, confezionamento e vinificazione dei prodotti ortofrutticoli e delle uve conferite dai soci.