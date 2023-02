AgRiolo, sabato cena per la fiera

I volontari scaldano i motori a Riolo terme dove dal 14 al 16 aprile va in scena la 14esima edizione della fiera dell’agricoltura AgRiolo. E sabato 11 febbraio, alle 20.30, i membri dell’associazione Fat Agri si ritroveranno per una cena insieme e per l’occasione potranno discutere su nuove idee o iniziative da proporre in fiera. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla parrocchia di Riolo Terme. Molte sono le iniziative legate alla manifestazione, già programmate, a partire dalla cena di presentazione che si terrà giovedì 16 marzo all’Alberghiero ‘Pellegrino Artusi’ di Riolo Terme.