Ah, la Romagna insolita La guida di Paolo Cortesi

Sesto appuntamento della rassegna letteraria ’Capit incontra’ stasera alle 21 al bagno Luana Beach di Marina di Ravenna (via Lungomare 80) per la presentazione del libro ’Guida curiosa ai luoghi insoliti della Romagna’ di Paolo Cortesi (Newton Compton Editori). Con la sua guida, formata di capitoli densi di notizie che raccontano fatti, luoghi e personaggi, l’autore propone un viaggio, ideale e reale, nella storia più intrigante e nascosta del nostro territorio con uno sguardo approfondito sulle piccole cose che, meno rumorose dei grandi eventi della storia, hanno caratterizzato la vita della regione. Un racconto dettagliato, animato dall’amore per una terra al tempo stesso conosciuta e ancora da scoprire.

Paolo Cortesi, scrittore e saggista, si occupa da anni di filosofia e storia, con particolare attenzione ai loro aspetti meno esplorati. Ha pubblicato diversi saggi di storia della cultura occidentale e studi sulla filosofia rinascimentale che hanno ottenuto un buon successo di critica e di pubblico. La rassegna è promossa dall’associazione Amici della Capit Aps in collaborazione con Luana Beach e Pro Loco Marina di Ravenna, con il patrocinio di Comune di Ravenna Assessorato al Turismo, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Regione Emilia Romagna.