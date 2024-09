Ai Chiostri viene letto l’Inferno. Appuntamento oggi alle 18.15

Inizia oggi il cosiddetto Settembre dantesco e ad inaugurarlo sarà, come accade da 11 anni, l’evento “Oltre Dante - lettura integrale della Divina Commedia” ad opera di 100 volontari di tutte le età e provenienze (non solo ravennati, ma provenienti anche da altre città italiane e straniere; c’è chi viene da Parigi e dal Marocco). L’evento si svolgerà ai Chiostri Francescani (via Dante Alighieri), attigui alla tomba di Dante, dalle 18.15 alle 23.15. Saranno tre serate non stop: oggi è prevista la lettura dell’Inferno, domani quella del Purgatorio, martedi si finirà con il Paradiso. Ingresso libero. All’evento, promosso dal Centro Dantesco, con la collalborazione del Comune di Ravenna, Fondazione cassa di Risparmio , Arcidiocesi di Ravenna-Cervia e Società Dante Alighieri parteciperanno, come lettori, anche rappresentanti istituzionali come il prefetto e l’arcivescovo.