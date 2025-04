A.I. …come finirà la nostra era?. Intelligenza artificiale, pro e contro

Noi alunni non abbiamo intervistato gli adulti, in questo caso siamo la generazione Alpha e sappiamo utilizzare gli strumenti digitali. Ecco che ci siamo confrontati e ognuno ha espresso il proprio parere a favore o contro. Prima di tutto ci siamo raccontati in che contesto della nostra vita utilizziamo l’A.I.: dispositivi elettronici di uso quotidiano come lo smartphone, il computer, il tablet, smart tv e videogiochi interattivi, che mettono a disposizione app di A.I. facili da utilizzare. Molti di noi le trovano utili per fare ricerche per la scuola, soddisfare curiosità, tradurre in altre lingue, chiedere info, parlare e giocare con gli amici da remoto. Chi si è mostrato favorevole ha riferito che sono belli gli effetti speciali dei film, che trova ormai indispensabile chiedere a una app qualcosa e avere una risposta immediata, sembra di avere a disposizione “una persona” che sa tutto e che comprende qualunque tuo desiderio o incomprensione da parte altrui.

Ma non tutti sono d’accordo, ci sono opinioni diverse che riguardano il lavoro, in quanto i robot possono sostituire l’uomo in campo lavorativo e creare più disoccupazione; la poca vita sociale perché molti preferiscono rinchiudersi in casa anziché partecipare ad attività ricreative, a giochi all’aperto in compagnia di coetanei e meno stimoli di creare e inventare con la propria fantasia. A.I., una creatura disumana sarà in grado di sostituirci del tutto o in tutto?

Classe 5^ A, scuola primaria ‘Balella’ di PiangipaneInsegnanti Rachele Mincione Silvia Guerriero