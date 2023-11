"Ai Comuni le mie opere con le terre alluvionate"

"Queste rappresentazioni scultoree vogliono testimoniare e ricordare la violenza della natura che si è abbattuta su questo fragile territorio. Non solo una scultura d’arredo, ma un contenuto illustrativo come testimonianza di un tragico evento avvenuto in Romagna, nonché un simbolo di speranza per ricostruire e rendere ancor più fiorente la nostra bellissima terra". Sono le parole dello scultore-ceramista Enzo Babini, in occasione della donazione ai sindaci dell’Unione della Bassa Romagna, delle formelle in terracotta da lui realizzate con le terre alluvionate. Donazione che si è svolta durante una cerimonia in municipio a Lugo. Dopo i devastanti eventi di maggio, l’artista cotignolese ha realizzato un’opera artistica con le terre della Romagna, non solo per ricordare la catastrofe dell’alluvione, ma anche per testimoniare e rendere omaggio alla forza e alla solidarietà con cui la gente di Romagna ha reagito. L’opera, dal titolo ‘Libro della memoria’, raffigura un volume aperto nelle cui pagine appare un cerchio, che rappresenta il sole e quindi la speranza e la luce, con quattro figure operanti: primavera, estate, autunno e inverno. Babini ha realizzato un numero limitato di queste sculture per poterle donare alle Amministrazioni della provincia di Ravenna, colpite dall’alluvione, come auspicio di rinascita.

Dopo aver frequentato, dal 1952 al 1957, la scuola locale di Arti e Mestieri sotto la guida del professor Luigi Varoli, Babini ha proseguito gli studi all’istituto d’arte di Faenza, dove ha ottenuto il diploma di maestro d’arte e la maturità di magistero. Ha quindi intrapreso la carriera di insegnante all’istituto d’arte di Oristano e poi in quello di Siena. Dal 1978 al 1994 è stato titolare di cattedra all’istituto d’arte di Faenza. Nel frattempo ha vinto vari premi alle mostre italiane di ceramica e di scultura esponendo in varie parti del mondo. Sue opere si trovano ai musei ‘Puskin’ a Mosca, ‘Ging-De-Zhen’ in Cina, ‘Fondazione Rotary International’ di Chicago e ai Musei Vaticani. Nella sua carriera ha ottenuto sette primi premi internazionali e diversi a livello nazionale, oltre a quattro medaglie d’oro.

Luigi Scardovi