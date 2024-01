Ai domiciliari, gira in bicicletta. Finisce in manette per evasione

Agli arresti domiciliari per droga, è stato trovato dai carabinieri mentre stava girovagando in bicicletta in via Romea Sud, poco prima di Classe, nei pressi della propria abitazione. Così nel pomeriggio di venerdì Antonio Pommella, cinquantenne pregiudicato ravennate, è stato arrestato per evasione. L’uomo, difeso dall’avvocato Luca Donelli, ieri mattina si è presentato in tribunale a Ravenna per la direttissima. Davanti al giudice Federica Lipovscek e al viceprocuratore onorario Katia Ravaioli, si è avvalso della facoltà di non rispondere. Il Vpo Ravaioli ha chiesto la convalida dell’arresto eseguito nella flagranza del reato di evasione, mentre non ha chiesto misure cautelari. Il giudice, dunque, ha convalidato l’arresto perché legittimamente eseguito, considerati anche i precedenti penali, senza emettere ulteriori misure rispetto ai domiciliari.

L’avvocato Donelli ha chiesto i termini a difesa in attesa del processo rinviato a fine giugno.

m.m.