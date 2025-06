Ai domiciliari, trovato nascosto nell’armadio a casa della fidanzata

Doveva scontare meno di un mese ai domiciliari in una comunità terapeutica di Ravenna, invece gli agenti delle Volanti lo hanno trovato nascosto nell’armadio a casa della fidanzata. Così per Sean Adam Fava Acosta, 22enne del Venezuela residente a Ravenna, con grane con la giustizia per furti e altri reati, sono scattate le manette per evasione. Nei giorni scorsi il giovane era stato posto ai domiciliari, in una comunità terapeutica cittadina, dove doveva scontare una ventina di giorni. Adam però, come ha dichiarato ieri mattina in tribunale a Ravenna davanti al giudice Cristiano Coiro e al viceprocuratore onorario Annalisa Folli durante la direttissima, non riusciva a sostenere le regole ferree del posto. Così, anche perché non vedeva la fidanzata da giorni, ha deciso di andare da lei. Dalla comunità hanno fatto segnalazione e sono partiti i controlli della polizia con gli agenti che ieri mattina hanno trovato il 22enne nascosto nell’armadio a casa della ragazza. Ragazza dalla quale, sulla base di un divieto di avvicinamento che in realtà è poi risultato revocato (ma la comunicazione non era arrivata né alla polizia, né al tribunale), avrebbe dovuto restare lontano. Per questo la procura ha chiesto la convalida dell’arresto sia per l’evasione che per la violazione del divieto di avvicinamento e la custodia cautelare in carcere. L’avvocato Barbara Amaranto, che tutela il giovane, si è rimessa a giustizia per la convalida dell’arresto per evasione e ha chiesto una misura meno gravosa della custodia in carcere. Il giudice ha convalidato l’arresto, liberando il 22enne che resta ai domiciliari. Al termine del rito abbreviato il giovane è stato condannato a un anno, un mese e 10 giorni per l’evasione e assolto per la violazione del divieto di avvicinamento perché il fatto non sussiste, essendo il provvedimento revocato.

m.m.