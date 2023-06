Ai Magazzini del Sale in mostre le opere di Casali e Fabbri

Aperta al Magazzino del Sale di Cervia la mostra ’Geografie’, personale a quattro mani di Alfredo Casali e Giovanni Fabbri, promossa dal Comune con la Galleria Biffi Arte di Piacenza. "Due percorsi – scrive Susanna Gualazzini –, che condividono l’affetto per i valori del territorio e della sua storia, oltre al piacere per il canto delle proprie origini, traslitterato in un linguaggio pittorico in bilico fra esistenza e mistero, ma sempre e comunque intriso di poesia". Fino al 10 Luglio; da lunedì a venerdì dalle 20-24; sabato e domenica 10-12, 15-19, 20-24.