"Ai migranti servono scarpe e giubbotti"

Si cercano scarpe da ginnastica dal 37 al 45 di numero e giubbotti per ragazzi che hanno 15-17 anni. Ma anche ciabatte di plastica (no infradito), calzini, sciarpe, berretti. È l’appello che ha lanciato ieri la Caritas in vista dell’arrivo, domani alle 12, di 84 migranti a bordo della nave Ocean Viking. A bordo ci sono 58 minori e 26 adulti. Il 31 dicembre, quando la Ocean Viking arrivò per la prima volta al terminal di Porto Corsini, fu subito chiaro che i migranti, una volta arrivati in Libia, venivano spogliati di tutto, a partire proprio da scarpe e calzini. Ieri sera la Prefettura ha convocato un nuovo incontro organizzativo. È emerso che nella tensostruttura saranno ultimati entro oggi pomeriggio tutti gli allestimenti: sono previsti 3 settori, uno sanitario a cura dell’Ausl Romagna, Croce Rossa Italiana e Servizio 118, dove verrà effettuato uno screening sanitario e tampone Covid su tutti i migranti. Un altro settore sarà gestito dalla Caritas Diocesana e fungerà da punto ristoro, mentre un terzo settore verrà utilizzato per gli adempimenti di polizia. Successivamente è prevista la distribuzione dei migranti: dei 26 adulti, 20 verranno accompagnati con un pullman al centro Mattei di Bologna per essere poi distribuiti nei vari centri di accoglienza Cas gestiti dalle Prefetture (7 a Bologna, 6 a Modena, 3 a Parma, 2 a Piacenza e 2 a Reggio Emilia), mentre i restanti 6 saranno accompagnati 2 a Ferrara, 2 a Forlì-Cesena e 2 a Rimini.

Per quanto concerne i 58 minori non accompagnati, a cura della Prefettura di Ravenna, 28 saranno temporaneamente ospitati, in attesa di essere collocati nella rete Sai (sistema accoglienza integrazione), presso la struttura della Fondazione Il Villaggio del Fanciullo (Ex Villa Nina a Longana), altri 3 presso la rete Sai del Comune e i rimanenti 12 presso la Cooperativa Sociale Il Solco che ha risposto positivamente alla manifestazione d’interesse indetta dalla Prefettura. I restanti 15, su disposizione del Viminale, saranno accompagnati ad Alessandria in un apposito centro minori. Ieri alle 19 la Ocean Viking navigava al largo di Brindisi a quella che è la sua velocità standard, 9 nodi, 16,6 km orari. Il meteo, per fortuna, non dovrebbe cambiare da qui a sabato, quando è annunciato l’arrivo in porto. Domattina sarà a Ravenna il presidente della Regione Stefano Bonaccini: "Accoglieremo di nuovo la nave Ocean Viking: fra i migranti che sbarcheranno, oltre 50 minori soli non accompagnati – scrive su Facebook –. Al ministro Musumeci, che definisce le Ong ’taxi di carne umana’, ricordo che parliamo di persone e che le persone in mezzo al mare si portano in salvo. Piuttosto, il Governo ci spieghi il piano di gestione degli sbarchi, senza giocare con la vita di chi fugge da condizioni spesso inumane".

