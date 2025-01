Ai rioni dal Comune 117mila euro per il 2024

In totale 117 mila euro ai rioni e al gruppo municipale per l’anno 2024. La giunta di Faenza ha approvato, nei giorni scorsi, lo stanziamento, annuale per il 2024, a sostegno delle compagini che animano il Palio del Niballo. A ogni Rione andranno un po’ meno di 20 mila euro e la metà al gruppo municipale che infatti, pur non partecipando alle competizioni faentine o di altre città, è chiamato ogni anno a una serie di adempimenti e alla cura dei propri costumi. Il contributo comunale viene diviso in varie trance ed erogato a concorso della copertura delle spese sostenute dai singoli gruppi per le attività connesse alla realizzazione delle varie manifestazioni del Palio, come le due giostre rinascimentali, le gare delle bandiere o la Nott de Bisò: tutti eventi considerati dal Comune "un elemento fortemente caratterizzante l’immagine della città" e "profondamente radicate nell’identità cittadina". Tale contributo comunale come importo è però fermo da oltre un ventennio e ormai non rappresenta che una piccola entrata per i cinque rioni e il gruppo municipale, i quali, soprattutto per quanto riguarda i rioni, per portare avanti tutte le attività e tenere aperte le sedi non possono fare a meno delle entrate delle settimane del Palio e soprattutto di quelle della Nott de Bisò, nonché di altre loro singole iniziative.

Il costo più alto sostenuto, assieme a quello del mantenimento delle sedi sociali (tra cui quelli per elettricità, acqua, gas e assicurazioni) arriva però dalle necessità delle scuderie. Alle spese annuali ordinarie infatti, come quelle per mantenere la sede sociale, vanno aggiunte quelle dovute al sostentamento dei cavalli da corsa, la cui spesa si aggira per ogni cavallo a non meno di 10mila euro all’anno. Considerando che ogni rione ne ha almeno cinque, i conti sono presto fatti e fanno sì che il reparto scuderia sia quello con la voce di spese più alta per i cinque rioni.

Anche il gruppo municipale possiede una sede a palazzo Laderchi, ma con i pochi fondi che riceve deve fare i salti mortali per non sforare il suo budget. Certamente i cinque rioni, con i loro valori, sono qualcosa di molto importante per la città di Faenza. In un periodo in cui a svolgere la funzione di centri aggregativi sono rimasti i circoli parrocchiali e pochi altri, è indubbio che i rioni siano importanti anche da questo punto di vista: si tratta di luoghi di incontro per tanti, tra cui anche molti bambini e ragazzi che qui trovano un riferimento.

Gabriele Garavini