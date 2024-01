Continuano gli appuntamenti alla Pinacoteca di Faenza con le conferenze e i percorsi d’artista. Il prossimo è per domani alle 17 con l’appuntamento ’Ai tempi di Umiltà: pittura e miniatura in Romagna’ curato da Fabrizio Lollini dell’Università di Bologna. Utilizzando come filo conduttore gli scritti di Umiltà, si esamineranno alcune tra le opere artistiche del periodo in cui la santa visse, tra la metà del Duecento e i primi anni del XIV secolo, che sono ancora presenti a Faenza. Ingresso gratuito. Info: 0546 680251, infopinacotca@romagnafaentina.it.