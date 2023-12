Ail, le Stelle di Natale in vendita in viale Roma. Martedì show al teatro

Martedì alle 21 al teatro comunale la compagnia “Nati per Caso” metterà in scena lo spettacolo “Pazzi ma Felici” ambientato al tempo della Legge Basaglia in cui i manicomi venivano chiusi e i “matti” ricollocati all’interno di cooperative. “Pazzi ma felici” è una commedia in due atti che insegna ad andare oltre le apparenze. Tutto il ricavato verrà destinato al progetto di trasporto pazienti Ail in ospedale. Biglietti in prevendita a 10 euro nella sede Ail in viale Randi a Ravenna e a Cervia presso Occhialeria ’La Lunetta’ in viale Roma 3. Oggi sarà possibile acquistare una Stella Ail sempre in viale Roma.