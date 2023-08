‘Aironi Bianchi’ al parco delle Lavandaie

Un sabato sera in musica al parco delle Lavandaie a Lugo. A partire dalle ore 21, si esibirà in serata il gruppo degli ‘Aironi Bianchi’ che proporranno un programma dedicato alle cover più famose dei Nomadi, con tanto di gelato offerto gratuitamente. Chi volesse, può anche approfittare del punto di ristoro organizzato in collaborazione con l’attività ‘A casa tua’ di Faenza per cenare. L’iniziativa rientra fra gli eventi promossi dalla consulta per animare il Parco durante l’estate e offrire ai lughesi e agli abitanti del quartiere più occasioni di divertimento, da sport a musica, da esibizioni a tanto altro, sempre con il supporto di punti di ristoro.