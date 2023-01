"Aiutai il mio collega a entrare nel macchinario"

Davanti al giudice ieri mattina ha ribadito quello che aveva sempre sostenuto sulla tragica morte del suo collega. Ha cioè ammesso di averlo aiutato, a specifica richiesta, con un carrello elevatore a entrare nel macchinario inceppato che poi lo avrebbe stritolato. E ha ribadito che quella in buona sostanza era una manovra non certo inedita ma già eseguita altre volte là dentro. Bisognerà attendere la prossima udienza fissata per aprile per conoscere il destino processuale dell’unico imputato per la morte di Emiliano Orlandi, il lavoratore 37enne che il 6 giugno 2020 aveva perso la vita in un infortunio verificatosi all’Unigrà di Conselice. Si tratta di un giovane manovratore difeso dall’avvocato Francesco Barone: dopo la richiesta di rinvio a giudizio del pm Antonio Vincenzo Bartolozzi, ha optato per un rito abbreviato. L’assicurazione competente si è attivata per i risarcimenti: e così ieri mattina per il suo interrogatorio andato avanti per circa mezz’ora davanti al gip Sabrina Bosi e al pm Daniele Barberini, non c’erano parti civili o l’azienda come eventuale responsabile civile. In prima battuta in ragione degli accertamenti, la procura aveva notificato un avviso di garanzia a tre persone. Oltre al giovane ora imputato, nella lista figuravano il legale rappresentante...