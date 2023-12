Aiutare le donne nell’indipendenza economica

Cinquantamila euro per aiutare le donne a rendersi indipendenti nel mondo del lavoro: sono quelli messi a disposizione dalla Regione, da Sos e dalla sua omologa lughese Demetra nella cornice del progetto ‘Turning point: trasformare la vulnerabilità in valore aggiunto’. La Regione ha finanziato il progetto con 40mila euro: gli altri 10mila provengono direttamente da Sos Donna e Demetra. Al loro fianco quali protagonisti del progetto ci sono sindacati, centri per l’impiego e Bcc: particolare attenzione sarà rivolta all’empowerment sotto il profilo digitale, fondamentale nell’attuale mercato del lavoro. Nell’ultimo anno sono state una ventina le cittadine seguite da Sos Donna nell’accompagnamento al lavoro; tredici quelle affiancate invece da Demetra, per un totale che negli ultimi tre anni tocca rispettivamente le 120 e le 80 unità. "L’alfabetizzazione finanziaria è centrale nel nostro progetto, si tratta di capitolo sul quale la strada da percorrere è ancora molta – spiegano le volontarie di Demetra – basti pensare che tre donne su dieci non sono neppure titolari di un conto corrente".

La violenza economica attuata dai compagni sopraffatori è una delle armi più affilate nella faretra del patriarcato ma non è la sola: "ancora oggi – spiegano le dirigenti di Sos Donna – la differenza nella retribuzione fra uomini e donne è stimata pari al 18%". A questo si aggiungono le situazioni in cui a una donna viene impedito di lavorare, di cercare un impiego, o in cui si viene costrette a lasciare il lavoro. Più in generale, continuano ad essere moltissime le donne che si rivolgono alle due associazioni perché intrappolate in storie di violenza: nel solo 2023 sono state 130 quelle che si sono rivolte a Sos Donna, e quasi 100 quelle che hanno cercato l’aiuto di Demetra. Le donne che potranno accedere a tali percorsi beneficeranno d’interventi personalizzati di valorizzazione delle loro risorse personali, avranno a disposizione percorsi formativi, volti a fornire loro maggiori strumenti nel settore del digitale, con conseguenti possibilità di attivazione di tirocini attraverso il sostegno delle associazioni di categoria partner del programma.

Durante tutta la progettualità saranno attivati servizi di sostegno conciliativo per le donne con figli, in situazione di necessità, per favorirne l’aderenza ai percorsi con loro concordati e supportare la loro tenuta nelle tappe che le avvicineranno, alcune per la prima volta, al mondo del lavoro. Il progetto Turning point avrà una durata complessiva di ventiquattro mesi.

Filippo Donati