Continua la presenza dei volontari, sotto la supervisione di AsOER - Associazione Ornitologi dell’Emilia-Romagna, le associazioni Associazione Naturista Ravennate, C.L.A.M.A. Ravenna onlus, E.N.P.A. Ravenna, Italia Nostra Ravenna, L’Arca, Legambiente Ravenna Circolo Matelda, OIPA Ravenna, V.A.B., W.W. Faenza e WWF Ravenna, per la conservazione del Fratino. E annunciano anche la schiusa di almeno un uovo del nido davanti allo stabilimento Tequila a Marina di Ravenna. "Tre erano le uova, ieri ne è mancata una all’appello, non sappiamo se schiuso e subito predato, o altro – dicono le associazioni – e quindi i volontari hanno intensificato la presenza, lasciando il nido alle 21.30 e ritornando la mattina alle 5.30. Dopo quattro settimane di presìdi ininterrotti, è infatti giunto il tempo della nascita dei piccoli. Constatato che i genitori non erano più presenti, è stato ritrovato un uovo rotolato fuori dal nido e probabilmente improduttivo, e un guscio aperto in due, segno della recente schiusa. I volontari si sono messi subito alla ricerca del piccolo, che può percorrere svariate centinaia di metri anche dopo poche ore dalla nascita: le ricerche continuano tuttora e proseguiranno anche nei prossimi giorni. Invitiamo perciò tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e a segnalare, alle associazioni oppure ai Carabinieri Forestali di Punta Marina, qualsiasi avvistamento"

"È questo infatti il periodo più delicato per i piccoli – continuano le associazioni –, che possono venir schiacciati involontariamente, predati o uccisi dai cani liberi. Tutto attorno al nido, purtroppo, anche stavolta erano presenti numerosissime impronte, presumibilmente di cani. Nonostante gli appelli, è possibile che ci sia chi li porta in spiaggia, lasciandoli liberi, anche durante orari notturni o alle prime luci dell’alba. La sopravvivenza dei fratini è davvero appesa ad un filo, e anche per questi motivi è ormai una specie ormai a grave rischio estinzione".