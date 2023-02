"Aiutateci a realizzare un giardino dei piccoli"

L’associazione faentina Cosmohelp ha lanciato una raccolta fondi per realizzare ‘Il giardino dei bimbi del mondo’, un’area giochi nella sua sede di viale Vittorio Veneto dedicata ai piccoli ospiti della onlus faentina che da quasi venti anni si occupa di portare in Italia minori stranieri per essere sottoposti a cure o a operazioni che altrimenti non riceverebbero. L’iniziativa, che è stata presentata ieri mattina nel corso di una conferenza stampa, si pone l’obiettivo di raccogliere 5mila euro con una campagna di crowdfunding attraverso la piattaforma internet Ginger entro il 31 marzo per l’acquisto di due altalene, un gioco a molla e una casetta di legno nel giardino della sede della onlus, uno spazio accogliente, sicuro, adatto ai bambini ospiti della Casa dei Bimbi. L’obiettivo è far diventare quello spazio un luogo di aggregazione e di gioco dove le diversità di lingua e cultura, non costituiscano barriere e dove i piccoli ospiti possano incontrare anche altri bambini. Il progetto verrebbe poi concretizzato tra i mesi di aprile e maggio e prevede una giornata di festa nella sede dell’organizzazione umanitaria per inaugurare lo spazio giochi.

"Cosmohelp – ha sottolineato l’assessore comunale al Welfare, Davide Agresti – opera da quasi vent’anni sul territorio nel campo dell’accoglienza e del trasporto di minori stranieri per essere sottoposti in Italia a cure o interventi che altrimenti non riceverebbero. Si tratta dunque di una realtà di alto profilo sociale nel quale crediamo molto; è per questo che abbiamo deciso di essere al loro fianco nel sostenere il progetto di crowdfounding per dotare il giardino della loro sede di viale Vittorio Veneto di giochi che possano contribuire a far trascorrere in serenità la permanenza a Faenza". "L’intento del nostro progetto – ha invece spiegato il presidente di Cosmohelp, Franco Laghi – è di riuscire a raccogliere fondi per creare un’area giochi nel giardino della nostra sede, non solo destinata ai bambini che ospitiamo ma anche per quelli che vorranno venire a trovarci così da poter favorire la socializzazione". Dal 2004, anno di costituzione dell’associazione, a oggi, Cosmohelp si è occupata di oltre 500 casi di minori gravemente malati. Nel 2022 ha accolto 17 bambini con le loro mamme, 6 del tutto nuovi e 11 rientri, bambini operati negli anni scorsi, che necessitano di controlli periodici o di ulteriori interventi. Si tratta di bambini affetti da gravi patologie, di varie età e provenienti da diversi paesi del mondo; questi bimbi, oltre la malattia, si trovano ad affrontare una realtà completamente diversa, perdendo la socialità acquisita nei loro Paesi. Per aderire al progetto ci si può connettere al sito www.ginger.it e cercare ‘Il giardino dei bimbi del mondo’ di Cosmohelp, seguendo le indicazioni.