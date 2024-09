"Aiutateci a restaurare il campanile della chiesa"

Sono trascorsi settant’anni dall’8 settembre 1954, giorno di consacrazione della Chiesa ‘Natività di Maria Santissima’ di Piangipane, dopo la ricostruzione. La ricorrenza sarà festeggiata domenica 8 settembre alle 9.30 con una messa solenne e l’affidamento del paese e della parrocchia a Maria Santissima e proseguirà alle 12.30 con ‘Aggiungi tanti posti a tavola’. Si tratta di un pranzo comunitario durante il quale ognuno potrà portare qualcosa di dolce o salato da condividere. Nel corso della giornata sono in programma giochi per i bambini.

Per chiunque voglia sostenere la parrocchia c’è un’altra iniziativa in essere: una raccolta fondi per restaurare il campanile della chiesa e per il ripristino delle norme di sicurezza relative alla guglia e al cornicione. Proprio per i problemi che interessano la struttura, come si legge in una nota stampa della parrocchia, "le campane che hanno battuto le ore dei momenti felici o tristi dei paesani e scandito i tempi del lavoro dei contadini nei campi, sono state fermate e silenziate, il 21 aprile, per evitare ulteriori oscillazioni delle travi. Un silenzio che coincide con questo importante anniversario e il silenzio di oggi delle campane ci riporta inevitabilmente alle macerie e al silenzio di ottanta anni fa".

Il preventivo dell’intervento di restauro è di oltre 70.000 euro e la parrocchia non potrà farvi fronte da sola. Per questo motivo è partita la raccolta fondi e si chiede la collaborazione e il contributo di tutti: "dei piangipanesi vicini e lontani, degli amici, delle imprese e delle realtà economiche per far tornare il campanile più protetto e sicuro". All’esterno della chiesa sarà visibile un cartellone con l’andamento delle donazioni. Per chi intende fare un’offerta attraverso bonifico bancario: BCC IT47X0854213100000000108332; causale: restauro campanile.