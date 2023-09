Aiuti agli alluvionati. Aumentano i fondi: "Il Governo stanzierà 600 milioni di euro"

"Si va nella direzione del risarcimento completo dei danni a famiglie e imprese. Di questo sono soddisfatta". Questo il primo commento di Marta Farolfi, senatrice di Fratelli d’Italia (e vice sindaco a Brisighella), dopo l’incontro che si è svolto ieri a Palazzo Chigi per fare il punto sulla situazione post-alluvione. "Il Commissario Straordinario, Figliuolo, ha dichiarato che i danni a famiglie e imprese saranno interamente ristorati – commenta l’esponente di maggioranza –. Per questo voglio ringraziare il governo Meloni che ha portato la dotazione per gli indennizzi da 269 a 600 milioni. Il Presidente Meloni ha ribadito in più occasioni la volontà di ristorare i danni al 100% e, a dispetto delle cassandre del Pd, si sta procedendo in questa direzione. Pertanto sarebbe il caso che la Regione Emilia-Romagna e i Sindaci di sinistra, De Pascale in testa, iniziassero a collaborare smettendo di intralciare il lavoro della struttura commissariale". Figliuolo, inoltre, "ha annunciato che presto verranno emanate altre ordinanze. Dopo quella per le somme urgenze ( 289 milioni) per interventi già fatti o in corso o da avviare da parte di Comuni, Province, Regione e Consorzi di Bonifica, sempre nell’ottica di superare l’emergenza e mettere in sicurezza il territorio si interverrà con ulteriori 449 milioni per opere di difesa idraulica, viabilità e opere pubbliche".

Per i ristori alle famiglie e imprese (che lamentano carenza o assenza di modulistica), verrà istituita la piattaforma informatica Sfinge per registrare le richieste a partire dal 15 novembre e contemporaneamente saranno fornite le indicazioni sulle modalità di inoltro delle domande, sulle perizie asseverate e sulle schede tecniche. Intanto, tramite la Protezione Civile "e con soldi sempre del Governo contrariamente a quanto va dicendo Bonaccini, continua l’erogazione da 3 a 5 mila euro per ciascun nucleo familiare per un totale ad oggi di 52,5 milioni e l’erogazione dei contributi di autonoma sistemazione, dai 400 ai 900 euro mensili, alle famiglie costrette ad abbandonare le proprie abitazioni ( ad oggi i contributi ammontano a 7,6 milioni)". Un’altra ordinanza è prevista per la messa in sicurezza dei corsi d’acqua, "per cui sono previsti 234 milioni. Al suo interno conterrà anche la semplificazione di molte procedure, semplificazione che poi sarà applicata anche agli interventi sulle reti viarie e sulle opere pubbliche. A questo scopo la soglia per l’affidamento diretto dei lavori è stata innalzata a 500mila euro. È ora che la sinistra si rimbocchi le maniche e smetta di fare campagna elettorale".