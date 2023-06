Aiuti economici alle famiglie, richieste dal 6 giugno

È notizia di questi giorni il via libera alle prime misure economiche di immediato sostegno in favore dei nuclei familiari colpiti dall’alluvione. A chi ne farà richiesta arriverà un primo acconto da 3mila euro per l’immediato sostegno in favore dei nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa risulti allagata o direttamente interessata da movimenti franosi o smottamenti. Per quanto riguarda il territorio della Bassa Romagna sarà possibile presentare le domande presso gli uffici per le relazioni con il pubblico dei Comuni dell’Unione o attraverso una piattaforma dedicata a partire da martedì 6 giugno.

Si tratta di una primissima misura immediata, assegnata con una procedura sperimentale che permette di erogare un acconto di 3.000 euro e un saldo di ulteriori 2.000 euro in tempi molto rapidi per dare un primo sollievo alle famiglie che hanno subito danni.

La misura è stata messa in campo da Dipartimento nazionale di Protezione civile e Regione Emilia-Romagna in attesa della predisposizione delle misure nazionali.