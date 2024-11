Aiuti economici, domande entro il 31 marzo

Per i nuclei familiari la cui abitazione principale, abituale e continuativa sia risultata allagata a seguito degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 17 settembre, c’è tempo fino al 31 marzo per fare domanda di accesso alle prime misure economiche di immediato sostegno (massimo 5.000 euro) messe a disposizione sulla base dell’ordinanza numero 1106 del Capo dipartimento della Protezione civile.

Il contributo è erogato in due parti: un acconto di 3.000 euro e un successivo saldo fino all’importo massimo di ulteriori 2.000 euro.

Il termine per la presentazione della domanda di acconto scade il 31 marzo, quello per la presentazione della domanda di saldo il 31 maggio.

È possibile presentare, contestualmente, domanda di acconto e domanda di saldo, ove si disponga già di tutta la documentazione giustificativa necessaria.

Le domande possono essere presentate all’ufficio decentrato di Piangipane, in piazza XXII Giugno, aperto dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 13, il sabato dalle 8.30 alle 12.30, oppure via Pec all’indirizzo comune.ravenna@legalmail.it riportando nell’oggetto ’Domanda Cis alluvione settembre 2024’ oppure tramite raccomandata con ricevuta di ritorno da inviare a Comune di Ravenna, piazza del Popolo 1, 48121 Ravenna (in tal caso fa fede, ai fini del rispetto dei termini, la data risultante dal timbro dell’ufficio postale accettante).