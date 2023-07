Aiuti straordinari già attivi per le alluvioni, la Bcc ora estende le misure anche al maltempo

Dopo gli eventi atmosferici avvenuti tra il 23 e il 25 luglio, con grandine e folate di vento che hanno fatto cadere alberi e rami causando diversi danni in tutta la provincia, la Bcc ha deciso di estendere anche a chi è stato colpito dal maltempo gli interventi straordinari già previsto per le alluvioni.

Tra le misure attivate per sostenere cittadini e aziende colpite, la Bcc elenca la sospensione per 12 mesi delle rate di qualunque tipo di finanziamento in essere, l’erogazione urgente di mutui chirografari a condizioni agevolate e l’anticipazione in conto corrente di eventuali rimborsi assicurativi.

"Queste misure straordinarie – si legge in una nota della Bcc Ravennate, Forlivese e Imolese – rappresentano la vicinanza della Bcc alle famiglie e alle aziende colpite: tramite tali interventi, la Bcc intende assumersi la responsabilità del proprio ruolo di banca di riferimento delle comunità locali e del territorio".