Aiuto a studenti in difficoltà. Cresce il materiale raccolto

Con la raccolta di materiale scolastico per le famiglie in difficoltà, a Ravenna “Tutti i bambini e le bambine vanno a scuola”. L’iniziativa, giunta al tredicesimo anno, grazie all’impegno dei volontari e alla generosità dei donatori, permette infatti di rifornire del necessario per affrontare l’anno scolastico iniziato da poco 232 famiglie per un totale di 446 studenti delle scuole primarie di primo e secondo grado e superiore. Nel 2024, numeri leggermente superiori, 251 nuclei familiari e 483 studenti. Anche se quest’anno cresce il materiale raccolto.

La raccolta del materiale scolastico si è tenuta sabato 6 settembre in alcuni supermercati Esselunga, Conad e Famila della città e nei supermercati Conad del forese, a Sant’Alberto, Piangipane, San Pietro in Vincoli, Porto Fuori e Punta Marina. Sabato 13 settembre le associazioni Rc Mistral e Genitori Arci hanno effettuato la raccolta nei supermercati Extracoop e Coop Teodora, Faentina e Gallery. Più nel dettaglio delle donazioni: da privati cittadini 740 euro; oltre 2.300 dall’offerta libera ricavata dal concerto di Capodanno 2024; 250 euro dall’associazione Punto d’incontro; 1.500 euro dai Lions Club; 500 da Terminal container Ravenna; 1.500 euro da Ravenna civitas cruise port, a cui si aggiunge il contributo di 2.000 euro del Comune. La Cgil ha contribuito provvedendo all’acquisto diretto di materiale per un valore di 250 euro.

Hanno collaborato attivamente alla fornitura di materiale, alcune cartolerie: La Politecnica, Tecnodesign, la Cartolibreria Salbaroli, e la cartoleria Girogirotondo. I volontari hanno provveduto a inventariare tutto il materiale ricevuto e predisporlo per la distribuzione, secondo criteri basati sul tipo di scuola e classe frequentata. La distribuzione, in città, è iniziata il 15 settembre e si è conclusa il 23.