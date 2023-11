Al bar dalla discussione alle mani. Un uomo bloccato da tre avventori

Un episodio concitato quello che nella prima serata di ieri ha avuto come teatro un bar di via Ravegnana. È lì dentro che un’animata discussione tra un uomo e una donna - culminata nelle mani -, ha spinto almeno tre avventori a intervenire per separare i due a protezione della donna.

Alla fine l’uomo, un ultracinquantenne già noto agli archivi delle forze dell’ordine, è stato portato con un’ambulanza del 118 in pronto soccorso per accertamenti. Sul posto sono intervenute anche due pattuglie dei carabinieri del Radiomobile.

Secondo quanto ricostruito a caldo, i due si sono messi a discutere per motivi ancora al vaglio di fronte ad alcune persone tra cui pure una donna in stato interessante. Notevole dunque la preoccupazione generata da quanto stava accadendo tanto che la barista ha subito chiamato l’Arma. Tre avventori - tra cui il compagno della donna incinta - hanno intanto deciso di intervenire per bloccare l’uomo, il quale evidentemente ha ricevuto qualche colpo, forse anche dalla stessa donna con la quale stava discutendo: non è chiaro se compagna o ex compagna. Lei si è riservata di farsi a sua volta visitare e di presentare querela contro l’uomo per le percosse subite.