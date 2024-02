Al Bbk raccolti 5mila euro per l’oncologia pediatrica L'evento benefico al Bbk di Punta Marina Terme ha raccolto 5000 fondi per Ageop, l'associazione che si occupa dei piccoli pazienti oncologici dell'Irccs Policlinico Sant'Orsola a Bologna. I fondi saranno destinati all'assistenza, all'accoglienza, alla ricerca e al supporto psicologico per i bambini malati di tumore e le loro famiglie.