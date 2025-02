Al bolognese Manfredi-Tanari il trofeo ’Conoscere la borsa’

La squadra ‘Società Vincente’ composta da studenti della classe IV dell’Its Manfredi-Tanari di Bologna, coordinata dalla professoressa Claudia Pelliconi, si è classificata prima tra le concorrenti della Cassa di Ravenna nell’edizione 2024-2025 di ‘Conoscere la Borsa’, il grande progetto organizzato dal Gruppo Europeo delle Casse di Risparmio e Banche Territoriali rivolto a tutti gli studenti delle superiori e delle Università, al quale hanno partecipato quest’anno centomila studenti di tutta Europa, soprattutto in Francia, Germania e Austria, e tremila studenti in Italia, rappresentanti di 17 tra banche e fondazioni. Tra queste la Cassa di Ravenna presieduta da Antonio Patuelli e la Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna presieduta da Mirella Falconi Mazzotti.

Luca Severino, Manuel Mattioli, Carlotta Padiglioni, Alessia Di Vincenzo e Francesco Celano accederanno ora alla finale nazionale che si svolgerà dall’1 al 3 aprile prossimi a Volterra, e qui si confronteranno con tutte le squadre migliori d’Italia. La Società Vincente di Bologna ha battuto in uno spettacolare testa a testa finale i ‘Garganelli Boys’, squadra dell’Università di Ferrara composta da Gabriel Bergamo e Piergiorgio Mazzotti.

L’idea di partecipare al progetto è nata dal particolare interesse dimostrato dagli studenti della classe durante lo svolgimento e le esercitazioni sugli ‘Strumenti finanziari’, che per le classi IV Afm rappresenta uno dei ‘macroargomenti’ fondamentali del programma annuale.

"Fin dalle prime fasi organizzative richieste dal regolamento – spiega la professoressa Pelliconi– la partecipazione e l’entusiasmo della classe hanno rappresentato un forte stimolo anche per me. Il coinvolgimento si è dimostrato forte, motivante e anche in un certo senso ’divertente’, così per tutte le componenti partecipanti".