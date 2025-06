Al ’Caesar Beach’ i Samantha Rocks

Come rinunciare a un aperitivo in chiave rock sulla spiaggia per inaugurare al meglio questa calda estate? Domenica appuntamento al Bagno Caesar Beach in viale Petrarca 222, a Lido Adriano. A partire dalle 17 infatti entreranno in scena i Samantha Rocks, gruppo “alternative” impegnato in un’intensa stagione di concerti sulla riviera romagnola. I Samantha Rocks surfano nella storia del rock dagli anni ‘70 in poi, con un sound che attraversa l’iconico pop anni ‘80 e l’alternative rock degli anni ‘90, ed è composto da: Eleonora Zanoni (voce), Daniele Scarazzati (chitarra), Lorenzo Monti (basso), Michele Eviani (batteria). Insieme trasmettono passione ed energia, miscelando con cura melodie pop ed energia tipicamente rock. Nella ricca scaletta troviamo brani di Pearl Jam, Stone Temple Pilots, Foo Fighters.